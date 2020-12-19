Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 bütçesine TBMM'den onay
[Fotoğraf: AA]
TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 12 günlük maratonun ardından kabul edildi. Yaklaşık 160 saat mesai yapıldı. Zaman zaman gerginlikler ve tartışmalar da yaşandı.
12 gün aralıksız çalışıldı, 160 saate yakın mesai yapıldı.
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika TBMM
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