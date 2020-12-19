Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 17 avukat istihdam edilecek.

Alımlar için sözlü giriş sınavına başvurular 21-30 Aralık'ta yapılacak.