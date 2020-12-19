Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün avukat kadrosuna 17 personel alınacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 17 avukat istihdam edilecek.
Alımlar için sözlü giriş sınavına başvurular 21-30 Aralık'ta yapılacak.
Etiketler: Kamu Personel İçişleri Bakanlığı
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