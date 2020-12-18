ABD’li finans spekülatörü George Soros’un Türkiye temsilcisi Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Barkey’in 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı.

Tutuklu sanık Kavala, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden "SEGBİS" sistemi üzerinden katıldı.

Savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Bozkurt: Barkey, darbe girişimini bir hafta önce Alaton'a anlattı

Davada, İş insanı Cem Fadıl Bozkurt tanık olarak dinlendi.

Bozkurt'un, eski CIA Danışmanı Henry Barkey ve eski ortağı İshak Alatonla ilgili anlattıkları dikkat çekti.

Fadıl Bozkurt, Barkey'in darbe girişimini bir hafta öncesinden İshak Alaton'a haber verdiğini iddia etti. Alaton'un bunun üzerine çocuklarını yurt dışına gönderdiğini söyledi.

Bozkurt bu durumun kendisine İshak Alaton tarafından anlatıldığını da aktardı.

Duruşma 5 Şubat'a ertelendi

Mahkeme Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verirken duruşmayı da 5 Şubat’a erteledi.

Fadıl Bozkurt'un iddialarının ardından, İshak Alaton'un kızı Leyla Alaton'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Diğer sanık eski CIA Danışmanı Henri Barkey hakkında ise "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yakalama kararı bulunuyor.