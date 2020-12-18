Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 18:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Karadeniz'de provokasyon ve gerilime karşı her türlü tedbiri alıyoruz
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.
Etiketler: Son Dakika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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