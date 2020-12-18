Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenledi.

İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı dörtlü formattaki mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, stratejik ortak Ukrayna'yla ikili iş birliğine bugün yeni bir boyut kazandırdıklarını dile getirdi.

"Bugünkü toplantının ilişkilerimize yeni bir enerji katacağına inanıyorum" diyen Çavuşoğlu, yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde düzenli şekilde toplantıların gerçekleştirileceğini söyledi.

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"Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük mutluluk duyduk"

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her alanda hızlı geliştiğine işaret ederek, COVID-19 salgını döneminde bile karşılıklı ziyaretlerin sürdüğünü anımsattı.

Bugünkü görüşmelerde hem ikili hem bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını ifade eden Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomi, eğitim, turizm ve sağlık sektörü gibi geniş bir alanda iş birliğinin mevcut olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Tabii Antalyalı olarak, Ukraynalı turistlerin büyük bir çoğunluğu da kendi şehrime geldi. Ondan da ayrıca mutlu oldum" dedi.

"Donbas'taki ateşkesin devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Çavuşoğlu, görüşmelerde, Kırım Tatar Türklerine el birliğiyle nasıl daha fazla destek olabileceklerini de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırım Platformuna desteğimizi bugün bir kere daha yineledik. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

"AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na desteğimiz sürecek"

Çavuşoğlu, Donbas'ta zor koşullarda görev yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik yönetimindeki misyona desteğin de devam edeceğini aktardı.