Oruç Reis görevini tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar sosyal medya hesabından, 25 Ekim 2024’ten bu yana Somali denizlerinde faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, 234 gün süren görevini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre; üç blokta yürütülen çalışmalarda toplam 4464 kilometrelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı.
Oruç Reis'in 15 Haziran 2025 tarihinde Mogadişu Limanı’ndan ayrılarak ülkeye döneceğini söyleyen Bayraktar, bu görevde elde edilen verilerin, önümüzdeki dönemde Somali’nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacağını ifade etti.
June 12, 2025