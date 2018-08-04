Ortadoğu'da durmayan kanın mimarı: ABD

ABD ilk Irak müdahalesini 1991'de, ikincisini ise 2003 yılında gerçekleştirdi. İşgalin ardından Ortadoğu bir daha eskisi gibi olmadı. Irak'ın işgalinin ardından ABD'nin dağıttığı milyarlarca dolar değerinde silahın izi bulunamadı.

Kaybolan silahlarla birlikte bölgedeki terör örgütleri büyük güç kazandı. DEAŞ ortaya çıktı. Suriye ve Irak'ta milyonlarca insanın yaşadığı şehirleri işgal etti. ABD'nin PKK/PYD'ye havadan yaptığı silah yardımları da DEAŞ'in eline geçti. Washington'dan gelen silahlarla bölgede terör örgütleri tahkim edildi.

Konu Amerikan Kongresi'nde dahi tartışıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, kongre üyelerinin soruları ile köşeye sıkıştı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın en başından beri de ABD silahlarını kullandığı ortaya çıktı.

2015 yılında yayımlanan Uluslararası Af Örgütü raporuna göre, ABD işgal sonrası Irak ordusuna 2 milyar doların üzerinde değere sahip askeri ekipman verdi.

Savaş teröre can suyu oldu

DEAŞ'ın Musul'u işgaliyle birlikte, Irak ordusu tüm bu mühimmatları terör örgütüne bırakarak çekildi. Böylece Washington, bölgedeki terör koridorunun da mimarı oldu.

Binlerce tırdan oluşan silah yardımı

ABD, DEAŞ ile mücadele için başka bir terör örgütünü seçti. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye ağır silahlar sağlandı. Yaklaşık 4 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah terör örgütüne aktı. Sadece silah ve mühimmat vermekle kalmadı Washington yönetimi PKK/PYD unsurlarını bölgeye gönderdiği onlarca askeri danışmanla bizzat eğitti.

DAEŞ'ın boşalttığı bölgeyi, yine bir terör örgütü PYD doldurdu. ABD'nin terörü finanse etmesi, kendi vatandaşlarının bile tepkisini çekti.

Yapılan yardımların sadece DEAŞ'la mücadele kapsamında olduğunu söylendi ancak bunun gerçekle alakasız olduğu ortaya çıktı. Ankara, ABD'nin açıklamalarını her fırsatta sert bir dille eleştirdi. Destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı, defalarca tekrarlandı.

Terör bütçesi her sene giderek arttı

Ancak tüm uyarılara karşı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın teröre ayırdığı bütçe her sene giderek arttı. 2018 bütçesine kıyasla terör örgütü PYD/PKK'ya ayrılan para, 50 milyon dolar artırıldı. Eğit donat için 300 milyon dolar, örgüte kurdurulan sözde sınır güvenlik unsurlarına ise 250 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Pentagon 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti.

Kaynak: TRT Haber