Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın onuncusu, 12-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Konferans, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Büyükelçiler Konferansı olması bakımından önem teşkil ediyor. Bu doğrultuda, 10. Büyükelçiler Konferansı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika" teması çerçevesinde tertiplenecek.

Ekonomi kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar yapılacak

Her yıl yapılan Büyükelçiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının alınmasının yanı sıra Türk dış politikasını ilgilendiren gelişmeler ve yönelimler gözden geçiriliyor, güncel sınama ve fırsatlar görüşülüyor, gelecek döneme dair öncelikler değerlendiriliyor. Konferans süresince büyükelçiler dış politika gündeminde öne çıkan ve Türkiye ekonomisi ile güvenliğini ilgilendiren konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde dış politikanın en önemli boyutlarından biri de 2023 hedefleri doğrultusunda, vatandaşların hayat standartlarının en ileri düzeye taşınması çalışmalarına katkıda bulunmak. Dünyanın en büyük 5. diplomatik ağına sahip Türkiye'nin, bu değerli kaynaktan ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirerek azami yararlanma amacı çerçevesinde de 10. Büyükelçiler Konferansı'nda ekonomi kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli toplantılar, gerek toplu gerek bölgesel temelde düzenlenecek.

Büyükelçiler yeni sistem konusunda bilgilendirilecek

Konferans kapsamında, geçmiş senelerden farklı olarak bu sene Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişi ve çalışma yöntemleri ile devlet teşkilatının yapılanmasına dair yenilikler hususlarında büyükelçilere bilgi verilmesi öngörülüyor.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilecek. Kabine üyelerinin hitapları ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin sunumları ile konferansın içeriği zenginleştirildi.

Yabancı ziyaretçiler de olacak

Konferansın uluslararası boyutuna her sene olduğu gibi bu sene de yabancı konuklar davet edildi. Konferansa Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in katılması bekleniyor.

Konferans kapsamında bu sene de Ankara dışında bir il ziyaret edilecek. Konferansın son günü, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin Konya'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Büyükelçiler Konferansı, bölgede ve ötesinde barış, refah ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen "girişimci ve insani" dış politikanın büyükelçiler tarafından en etkin şekilde uygulanması yollarının tüm yönleriyle ele alınması ve daha etkin eş güdüm sağlanması bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA