Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalı bakanların mal varlıklarını donduracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

PKK teröründe kurban verdiğimiz, ömrünün baharında şehit düşen al yazmalı Aybüke öğretmeni, evlatlarının canını kurtarmak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi özellikle rahmetle anmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç, ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz.

"Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun"

Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun, işte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek biz onları inlerde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldivenin içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak. 'Parlamentoya girsinler' diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, sırtılarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız.

"4 milyon 600 bin bayan üyemiz var"

Hayatın her alanında kadınlar geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyeye geldiler. Siyasi hayatımın her aşamasında kadınlarımız ile birlikte yol yürüdüm. Gençlik kolları döneminden başlayarak, İstanbul Büyükşehir'de, AK partimizin kuruluşunda ve sonrasında tüm mücadelemizi kadınlarımızla birlikte verdik.

AK Parti Kadın Kolları üyesi ne biliyor musunuz? 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye'de Kadın Kolları Kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir.

"53 kadın Milletvekilimiz bulunuyor"

Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önemin en son örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu an da Meclis'te AK Parti sıralarında 53 kadın Milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok.

15 Temmuz'da kadınlarımızın bir başka önemli yönüne kahramanlıklarına, cesaretlerine, şehadetlerine, gaziliklerine şahid olduk. Tankları elleriyle durduran kadınlarımızın gösterdiği kahramanlık nesiller boyu anlatılacaktır. O gece ölümü öldüren, korkuyu sindiren, namlulara meydan okuyan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Özel Harekat Daire Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kızılay'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan, yaralanan, gazilik makamına erişen günümüzün Nene Hatunlarını, Şerife Bacılarını, Kara Fatmalarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz. Krizlerin, kaosun pençesinde kıvranan Türkiye'yi her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan hizmetlerle buluşturduk.

"Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlayın. SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ben de biliyorum ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastanaleri ile sağlık hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'nin attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. ABD bu adımla birlikte Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.https://t.co/1m9X6MFIa2 pic.twitter.com/8csD3Sn5av — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ağustos 2018

"Stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır"

Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayı ile alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Bir taraftan model ortak diyeceksin obür taraftan müttefik diyeceksin PKK ile FETÖ ile ilişkisi olan buradaki bir papazını savunmanın gayretine gireceksin. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye hukukun gereği neyse bunu yapacaktır. Şunu söyleyim, bizimle asla bir takas anlayışı içerisinde 6 kez ABD'yi girip çıkan Halk bankamızın genel müdür muavinini tutuklayıp da bizimle bir takasa girme. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Sadece bu değil, Halk bankamıza hiçbir alakası olmadığı halde bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz. Çünkü suçlu bedelini öder ama suçu yoksa ona bedel ödetme gayretine girmek kimsenin de haddine değildir.

Benim kalkıp İçişleri, Adalet bakanlarımı Brunson ile ilgili olarak ABD'deki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı mantık değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız.https://t.co/NahRHwOg3h pic.twitter.com/Cj857gpen4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ağustos 2018

"Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"

Bu Teksastakilerin işi olabilir ama kalkıp da burada ABD'de bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarım ile ilgili yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir. Şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Bende bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa.

Hiçbiri mütekabiliyet anlayışı dışında değildir. Üstelik ben buradan şunu söylüyorum sayın Trump'a bunları söyledim. Söylenen ney? Bakın Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değil. Eğer burada samimi hareket edeceksek ortaklığımızın gereğini yapalım.

Erdoğan: Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamış. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz.https://t.co/QRZ2nKOEfO pic.twitter.com/NeVlUCnUg7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ağustos 2018

Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar, bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizi Amerikan sisteminin inceliklerini bilmemekle suçlayanların bu milletin tarihinden ve kültüründen bihaber oldukları anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmeyiz.

"Burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir"

Siz ortaklarınıza bu tür yaklaşım içerisinde olursanız biz sizleri nasıl tanımlayacağız? Türkiye bu anlayışla bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Burada sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyorum. Bu oyunu sayın Trump'ın bozması gerekir. Bizler bu konuda kararlıyız ve duruşumuzu dürüst olduğumuz için aynen devam ettireceğiz. Dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık. Her zaman dik durduk ama dikleşmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içerisinde olursanız, biz sizleri nasıl tanımlayacağız? Türkiye bu anlayışla, bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez.https://t.co/QRZ2nKOEfO pic.twitter.com/jABbeo7jeC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ağustos 2018

Ülkemize yönelik saldırıların sebeplerine şöyle bir bakın. Ortada bir tane akılla, mantıkla, gerçekçilikle, hakla, hukukla izah edilecek husus bulamazsınız. Tamamı da siyasi ve ekonomik olarak ülkemizi geriletmeye, sindirmeye, korkutmaya yönelik söylemler ve eylemlerle üzerimize gelenlere cevabımızı her fırsatta verdik, vereceğiz. Şunu da samimiyetle söylüyorum, biz burada bir kez daha rabiamızı ortaya koyacağız. Rabiamızla yürüyeceğiz. Rabiamız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Hiç kimse, Türkiye'yi bu dört ilkesinden geriye döndüremeyecektir. Gezi olaylarında şehirlerimizin, sokaklarını, meydanları yakıp yıkarak gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Sahnelenen oyunu gördük ve kararlı duruşumuzla vandalları sokaklardan temizledik. Ardından FETÖ'yü devreye sokup, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini başlattılar. Şimdi FETÖ'nün askerleri nerede? Amerika'da. Kim var arkasında, kusura bakmasınlar Amerika var. Nerede? Almanya'da. Almanya ile de tabii bunları konuşacağız. Bu nasıl dostluktur, bu nasıl ittifaktır. Bu ittifakı bozmaları, veyahut da sahiplenmeleri gerekir. Milletimizle birlikte biz tezgahı bozduk. Hem mahalli idareler, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız sonuçlarla darbecilere ilk derslerini verdik.

"Türkiye iç politika malzemesi yapılamaz"

Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerikanı'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz. Türkiye'nin müttefiklik ve stratejik ortaklık gücü, bu ülkenin iç politika hesaplarının, kavgalarının çok ötesinde ve üzerinde bir öneme sahiptir. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması her iki tarafa da zarar verecek yanlış bir adımdır. Biz her yerde ve her zaman kazan-kazan politikalarından yanayız. Amerika ile bunun için önümüzde gerekli imkanlar var, ihtiyacımız olan zemin de mevcuttur. Üzüm yemek için her türlü iş birliğine varız ama derdi bağcı dövmek olanlara da bu fırsatı asla vermeyiz, veremeyiz.

"ABD ile sorunları çözmemiz mümkündür"

Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri o fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerini ümit ediyoruz. Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum.

Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacak olan yine biziz, AK Parti kadrolarıdır. Türkiye'yi yine sizlerle birlikte yükseltecek, büyütecek, güçlendireceğiz.

"Hedefimiz 2019 Martı'nda yüzde 50 oy oranına ulaşmaktır"

AK Parti'nin millete tepeden bakan değil, milletle birlikte olan, halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan kadrolara ihtiyacı var. Mahalli seçimlerde de ölçümüz bu olacak. Hedefimiz 2019 Martı'nda yüzde 50 oy oranına ulaşmaktır.

"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz"

Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır.

Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizinle yol arkadaşlığımızı unutamıyorum ve bu yol arkadaşlığımız hiçbir şeye benzemez. Birliğiniz, beraberliğiniz, dayanışmanız bizim gücümüzdür. Aramızdaki bu dayanışmayı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir. Sizler, seçimlerde kapı kapı dolaştınız. Sizler, seçimlerde partimizin gücüne güç katmanın gayreti içinde oldunuz.

Kişi başına düşen milli gelir arttı

Eğitim, emniyet, sağlık, ulaşım, adalet, enerji alanında neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz.

"Artık bu ülkede inanç, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak"

Bir sistem değiştirdik. Sizlerle siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Artık düşünce, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest. Fikir, düşünce özgürlüğünde inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak.

Kaynak: TRT Haber, AA