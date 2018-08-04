AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kayseri ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.
Yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Kayseri İl Başkanlığına Şaban Çopuroğlu atanmıştır.@RT_Erdogan @Akparti pic.twitter.com/whZ2RgiQMY— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) 3 Ağustos 2018
Ataş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Kayseri İl Başkanlığına Şaban Çopuroğlu'nun, Sivas İl Başkanlığına da Hakan Aksu'nun getirildiğini açıkladı.
Yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sivas İl Başkanlığına Hakan Aksu atanmıştır.@RT_Erdogan @Akparti pic.twitter.com/O2P2hvjsyK— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) 3 Ağustos 2018
Kaynak: AA