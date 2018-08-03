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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 400 ana proje ile bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştireceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk icraatlarını kapsayan 100 günlük eylem planı hazır. Plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de düzenlenecek toplantıda açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 100 Günlük İcraat Programına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 Günlük İcraat Programının millete verdikleri sözün bir teminatı olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Oktay, "Tüm Bakanlıklarımız ile birlikte titiz ve yoğun mesai sonucu hazırlanan projeler 2023 hedeflerimizi hızla hayata geçirecektir. Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


 

Kaynak: TRT Haber

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