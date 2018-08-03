Türkiye ikinci sondaj gemisini alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı.

Erdoğan, “Doğalgaz depolamaya yönelik kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızla Tuz Gölü'ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükseltmek için teklifleri alıyoruz.” dedi.

Akdeniz’de bir derin ve sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki hakları kullanma kararlılığı gösterdiklerini belirten Erdoğan, “Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar. Türkiye ne yapıyor, filan gibi... Türkiye bildiğini yapıyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Yeraltı kaynakları potansiyelini tespit edip ekonomiye kazandırma çalışmalarını 3 kat artırıyoruz. Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Eskişehir Alpu'da da bin megavat kurulu güce sahip bir termik santral inşası için ihaleye çıkıyoruz.”

Kaynak: TRT Haber