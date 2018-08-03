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Yargıda ‘hedef süre uygulaması’ dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yılda yargıda “hedef süre uygulamasına” geçileceğini açıkladı.

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Yargıda hedef süre uygulaması dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı sisteminde yeni dönemde atılacak adımları anlattı.

Yapılan reformlarla rağmen FETÖ’nün yargı sisteminde açtığı tahribatı gidermede çok mesafe kat edildiğini belirten Erdoğan, “Bakanlığa sızmış ter ör mensuplarını büyük ölçüde temizledik bitmedi yapacağımız çok şey var bu virüsü temizlenmesi gerekiyor. Şimdi daha büyük reformlar için daha güçlü adalet bakanlığımız olduğuna inanıyorum.” dedi.

100 günlük eylem planı çerçevesinde yeni adli yılla birlikte ‘hedef süre uygulaması’na geçileceğini açıklayan Erdoğan, “Yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Çocuklara karşı cinsel istismar konusunda toplumun beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapıyoruz yapacağız asla taviz yok.” dedi.

Kaynak: TRT Haber

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