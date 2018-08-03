AK Parti'den ABD'ye tepki: Tehditkar dil kabul edilemez

ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan skandal yaptırım kararı ile ilgili AK Parti'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin yapıcı tutumuna rağmen ABD yönetiminin iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan mesajları sağduyudan yoksundur." denildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, rahip Brunson ile ilgili nihai kararın Türk Yargısı tarafından verileceği vurgulandı.

Siyasi iradenin bu sürece müdahale etmesinin söz konusu olmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili kararın siyasi olduğuna dikkat çekildi.

"Yaptırım kararı diplomatik ilişkiler açısından tahripkar ve kurumlarımızın bağımsızlığını hedef alan bir karardır" denildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, kararın ABD’nin hukuk sistemi hakkında ciddi şüpheler oluşturduğu ve ABD yönetiminin diplomatik ilişkilerdeki ciddiyetsizliğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ABD yönetimi sağduyuya davet edildi, somut adımların beklendiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber