Adalet Bakanı Gül: ABD’de tek kuruş param yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’nin skandal yaptırım kararının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Gül, “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı” dedi.

“ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur” ifadelerini kullanan Gül, “Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım.” dedi.

Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 1 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber