  • 02 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.997
    EURO 5.832
  • BIST 97210.57
    ALTIN 195.21
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'nin skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararına tepki göstererek, saldırgan tutumun karşılığının gecikmeden verileceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türk Bakanlarla ilgili aldığı skandal yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur."

“Karşılığı gecikmeksizin verilecektir”

"ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, Dışişleri Bakanlığı, amerika, ABD yaptırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER