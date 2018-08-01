ABD'nin skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türk Bakanlarla ilgili aldığı skandal yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur."

“Karşılığı gecikmeksizin verilecektir”

"ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir."

Kaynak: TRT Haber