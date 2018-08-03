Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Afganistan'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Büyük bir üzüntüyle öğrenildi"

"Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bulunan bir camide bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir."

"Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"

"İbadetlerini gerçekleştirmekte olan insanları hedef alan söz konusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

25 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın doğusundaki Paktiya eyaletinde Şiilerin yoğunlukla gittiği camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA