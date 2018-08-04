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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da helikopter kazasında 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle iligili Rusya devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Rusyaya taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde işçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rusya Federasyonu devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından Rusça olarak da paylaştı.


 

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesinde Utair havacılık şirketine ait helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dülmesi sonucu 3 mürettabat ile 15 yolcunun hayatını kaybettiği açıklamıştı.

Kaynak: AA

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