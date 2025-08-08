Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
Gündem
AA 08.08.2025 15:35

Orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, orman yangını riskinin yüksek olduğu haftada yangınlara karşı önleyici tedbirlerini artırdı.

Orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı
[Fotograf: AA]

OGM'den yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olmasının beklendiği bugünden itibaren başlayan hafta orman yangını riski açısından oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.

Bu durum karşısında yetkililer harekete geçerken, yangınlara karşı alınan önleyici tedbirler sıkılaştırıldı. Yangınların önüne geçmek için özellikle ormanlık alanlarda denetimler artırılırken, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla orman köylerinde duyurulara devam ediliyor.

Ormanlarda sigara içmenin, ateş yakmanın ve izinsiz kamp kurmanın yasak olduğu anımsatılarak, özellikle yangına karşı hassas bölgelerde yürütülen denetimlerle bu tür ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yetkililer, orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması için pek çok yöntem kullanıyor. Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor.

Ormanlar 7 gün 24 saat izleniyor

Türkiye genelindeki ormanlarda toplam 776 gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184'ünde 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden olası yangınlara karşı ormanları 7 gün 24 saat izliyor.

Dakikada 3,5 milyon hektarı tarayan insansız hava aracı (İHA) da kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor.

Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde ekipler jandarmayla orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Yangını
