Cevdet Yılmaz: İsrail'in işgal ve soykırım politikası yeni bir evreye girmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamasına tepki gösterdi.

İşgal planının onaylanmasıyla İsrail'in işgal ve soykırım politikasının yeni bir evreye girdiğini vurgulayan Yılmaz, "Meselenin herhangi bir direniş örgütüne yönelik olmadığı, topyekûn Filistin halkını hedef aldığı açıktır. Masum sivilleri ve çocukları açlığa ve barbar bombardımanlara mahkûm etmeyi hiçbir akıl ve vicdan sahibi ‘savunma hakkı’ olarak tanımlayamaz." ifadelerini kullandı.

İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetiminin hukuku ve tüm insani değerleri çiğnediğini, ateşkesten kaçtığını, insani yardımları engellediğini ve iki devletli siyasi çözümü tahrip ettiğini belirten Yılmaz, "Bu insanlık dışı politika tüm bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmekte, uluslararası kurum ve kuralların içini boşaltmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şöyle devam etti;

Dünya kamuoyunda İsrail’e karşı yükselen tepkiler, çeşitli ülkelerin aldığı kararlar umut vericidir. Bu lanetli politikaya karşı insanlık ittifakı vakit geçirmeden harekete geçmelidir. BM başta olmak üzere tüm platformlarda etkin yaptırımlar gündem olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı tüm imkanlarımız ile sürdüreceğiz. Diplomatik çabalardan insani yardımlara, yaptırımlardan soykırım davasının takibine, her alanda haklının yanında, zalimin karşısındayız.

Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, “Güçlüysem istediğimi yaparım” diyenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir.