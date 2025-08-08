Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 12:58

Burhanettin Duran: İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de yeni katliamlar yapmaya hazırlanan İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail’in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır. İsrail'in Gazze’de yaptığı açık bir soykırımdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme planına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Duran, paylaşımında katil İsrail’in işgalini kalıcılaştırmasının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: 

"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail’in Gazze’yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in planları, saldırıları; tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef almaktadır.

İsrail’in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır.

 

"Masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz"

Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze’de yaptığı açık bir soykırımdır.

İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir.

Dünyaya çağrımızdır: Sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin!

Dünyanın vicdanı, İsrail’i durduracak ve yenecek güçtedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizerek vurguladığı üzere; "Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız."

Burhanettin Duran İsrail'in Gazze Soykırımı
