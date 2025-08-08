Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 13:10

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, soykırımcı Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme planına 'İnsanlığın ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adım' sözleri ile tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş,  katliamcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi tamamen işgal etme planına sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş,  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

"Savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez"

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde “Güvenlik Kabinesi” tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.

Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz.

Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır. "

İsrail'in Gazze Soykırımı Numan Kurtulmuş Soykırım TBMM
