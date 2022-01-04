Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla etkin mücadelede yangın söndürme uçağı alımı için ihale sürecini başlattı.

"Uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü devam edecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır.

5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir."