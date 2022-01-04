Yerli ve milli savunma sanayii büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor.

Bu alanda yaşanan atılım Türk ordusunu güçlendirirken Türk ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Savunma ihracatında rekor

2021 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 3 milyar doları geçerek rekor kırdı.

Sektördeki ihracat 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42'lik bir artışla 3 milyar 224 milyon dolara ulaştı.

En çok ihracat ABD'ye yapıldı

Türkiye'nin bu alanda en fazla satış yaptığı ülke ise 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD'yi 202 milyon 221 bin dolarla Azerbaycan, 180 milyon 547 bin dolarla Katar, 161 milyon 526 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon 667 bin dolarla Fas izledi.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Güney Amerika'daki bazı ülkelere de ihracatı önemli oranda arttı.