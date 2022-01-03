Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüyle ilgili mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum."
Akdeniz’in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye’nin özeti Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum. ???????? pic.twitter.com/2xxlLKk22c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mersin
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