Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere birçok dış mesele ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin görüşmesinde, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde Rusya-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler değerlendirildi.
Etiketler: ABD Mevlüt Çavuşoğlu Rusya NATO
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