Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda tüm yıla yayılan orman yangınlarına karşı ekipler sezon dışında da hava araçları ve diğer araçlarla orman yangınlarına müdahale edebilecek.

Yasayla, orman yangınlarıyla mücadelede yılın tamamını kapsayacak şekilde daha etkin ve daha güçlü bir mücadele organizasyonu hedefleniyor. Orman yangınlarının çevreye ve yerel halka verdiği zararların da en aza indirilmesi ve yöre halkının kendilerini orman yangınlarına karşı daha güvende hissettiği bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

2022 yılında, mayıs ayında kiralanan 55 helikopterle sezon içindeki tüm yangınlara müdahale ediliyordu. Yasadaki 75'inci maddede yapılan değişiklik ile ihtiyaç duyulması halinde hava araçları ile yıl boyu orman yangınları ile daha etkin mücadele edilebilecek. Kendi hava filosunu da günden güne güçlendiren Orman Genel Müdürlüğü, 2023 yılında ilk kez kendine ait helikopter ve uçaklar ile orman yangınlarına müdahale edecek ve riskli dönemlerde de hava aracı takviyesi sağlama yoluna gidebilecek.