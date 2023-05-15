Ömer Çelik: İrade sandığa yansıdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu'na ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in, açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün seçimlerin ikinci turu ile ilgili değerlendirmemizi kapsamlı bir şekilde yaptık. Önümüzdeki dönemde yine milletimizin huzurunda aynı siyasi değerlerle, aynı demokratik tecrübeye sahip olarak kampanyamızı yürüteceğiz. Sonuç olarak da siyasi irade net bir şekilde sonucu tayin edecek.

Bütün bu dönem içinde bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi olmuştur. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inançları, demokratik değerleri koruma konusundaki hassasiyetleri bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş ve Türkiye gıpta ile bakılan bir ülke olmuştur.

Türkiye güvenli bir şekilde sandığa gitti, irade sandığa yansıdı. Yüzde 90'a varan katılım dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Bu demokrasimizin kökleştiğini, her bir insanımızın birer siyasi özne olarak, toplumsal özne olarak bu demokrasinin kökleşmesine ne kadar katkı verdiğini bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanımız büyük bir teveccüh ile her zaman olduğu gibi milletimizin büyük bir desteği ile açık ara önde bitirmiştir, ikinci tura kalmasına rağmen seçim. Aynı şekilde Cumhur İttifakı ve Ak Parti'miz Meclis'te güçlü bir çoğunluk elde etmiştir. Yine milletimizin önüne çıkacağız ve destek talep edeceğiz. 28 Mayıs'ta siyasi irade net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh, Cumhurbaşkanımıza verilen bu destek Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında yeni bir rekora imza attığını göstermektedir. İnşallah milletimizin huzuruna giderek bu süreci ikinci turda tamamlayarak sonuca ulaştırmış olacağız.

Daha vatandaşın huzuruna gidilmemiş o verilmemiş buna rağmen sonuçlar ilan ediliyor. Bütün anti demokratik refleksleri bu şekilde sergiliyorlar. Vatandaşlarımıza karşı haste beyan doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan verilmiş oldu o da CHP Genel Merkezi. Dün manipülasyon yapılan tek yer, manipülasyona tevessül edilen tek yer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır. Bunun karşısında milletimize karşı özür borçları vardır.

Biz Cumhurbaşkanımız açık ara önde olmasına rağmen, Cumhur İttifakı açık ara önde olmasına rağmen bütün bu süre boyunca hep şunu söyledik, tam olarak tablo gözükünceye kadar, sandıkların yüzde 100'ü açılıncaya kadar sonuç şudur, bizim elimizdeki veri herkesin kabul etmesi gereken bir veridir gibi bir açıklama yapmayacağız, sürece saygı duyan sonuca da saygı duyar dedik. Milli iradeye saygımızın en önemlisi de sandığa saygımızın neticesi olarak bu değerleri başından sonuna kadar korumuş olduk. Neticede Türkiye sandık kurmanın bütün dünyada siyasal katılımın zayıfladığı bir dönemde, siyasal katılım oranlarının çok aşağılara düştüğü bir dönemde sandığı kurarak çok yüksek bir siyasal katılımla dünya demokrasi içerisinde pozitif bir ayrışma içerisinde olduğunu, son derece olumlu değerlere sahip olduğunu bir kere daha göstermiştir.