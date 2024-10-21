Ömer Çelik: Bebek cinayetlerinin tekrarlanmaması için yeni mekanizma kurulacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yenidoğan çetesi soruşturmasın ilişkin “Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Yenidoğan bebekleri öldüren cinayet şebekesiyle ilgili gündemi ve gelişmeleri yakından çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız tam bir koordinasyon içerisinde bu çetenin tamamen çökertilmesi, varsa benzerlerinin de bertaraf edilmesi için güçlü bir çalışmayı sürdürüyorlar.

"Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerdeki kabulunde Adalet Bakanımız ve Sağlık Bakanımız kendilerine bilgi verdiler. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar ve tavizsiz bir şekilde bu meselenin üstüne gidilmesi gerektiği konusunda tutumunu ortaya koydu. Yenidoğan çetesinin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bebek cinayetlerinin tekrarlanmaması için yeni mekanizma kurulacak"