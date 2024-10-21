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Gündem
AA 21.10.2024 16:50

Bakan Göktaş, Cenevre'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani ile görüştü.

Bakan Göktaş, Cenevre'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk olarak Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Raab ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Limani ile görüştü.

Görüşmelerde, aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili işbirliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da görüşmelerde yer aldı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İsviçre Mahinur Özdemir Göktaş Birleşmiş Milletler Aile
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