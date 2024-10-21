Bakan Göktaş, Cenevre'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk olarak Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Raab ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Limani ile görüştü.

Görüşmelerde, aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili işbirliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da görüşmelerde yer aldı.