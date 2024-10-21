Ömer Çelik: FETÖ elebaşı vatanına ihanet eden bir haindi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

(Terör örgütü elebaşı Gülen) İslam'a ihanet etmiş, insanlığa ihanet etmiş, milletimize ihanet etmiş bir haindi ve bugün vatansız olarak bu dünyayı terk etti. Kuşkusuz dinimize yaptığı kötülükler, milletimize yaptığı kötülükler, insanlığa yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırması neticesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır ve bütün bir geçmişe doğru bu değerlendirildiğinde gerek 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan tablo gerek daha sonra yürüttükleri faaliyetler bu terörist başının aslında ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek üzere milli egemenliği çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net bir şekilde göstermektedir.

Tabii sonraki süreçte de açık bir şekilde görüldü. Terörist başı Fetullah Gülen aslında gerek kurduğu ihanet şebekesiyle, gerekse bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odaklar vasıtasıyla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Emperyalizmin firavunlarına belamlık yapmış bir haindir. Bugün de bütün bu suçlarıyla birlikte bütün bu ihanetleriyle ve cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti. Burada bu örgütün fiziki unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğimiz konusundaki kararlılıkta hiçbir eskime, yavaşlama ya da gevşeme söz konusu değildir.

"Fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz"

Aynı zamanda bu zihniyetle de aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde bunların aynı ihanet ve cinayet şebekesini işler kılmak için, işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde ülkemize karşı faaliyetler yürüttüğünü, çeşitli bağlantılar kurmaya çalıştıklarını ve kendilerince uygun bir fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz. Ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmeye çalışan, ülkemizin değerlerini yok etmeye çalışan emperyalist projelerin taşeronu bunlara belamlık yapmış bir şahıstı ve bütün bu kötülüklerle birlikte bu dünyayı terk etmiş oldu.

"Bu yapıyla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Bu zihniyetin bu şebekenin şimdi yaptıkları birtakım açıklamaları gördüğümüzde de aynı zihniyeti aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Gelinen noktada 15 Temmuz'dan sonra özellikle bu darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra kimler tarafından himaye edildiklerini de daha net bir şekilde görmüş olduk. Dünyanın çeşitli yerlerinde kurdukları ağların üzerine gitme konusunda Cumhurbaşkanımızın kesin kararlılığı ve talimatıyla birçok odakları bertaraf edildi ve kutsal değerlere ve insanlığa kötülük etme bakımından ismini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran İslam'ı istismar eden milli değerlerimizi istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu. Bu yapıyla hiç gevşemeden hiçbir esneklik göstermeden aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.