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Gündem
TRT Haber 21.10.2024 15:33

Kurtulmuş: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yaptığı konuşmada "İsterdim ki buraya gelsin yaptıklarının hesabını adalet önünde versin ömür boyu cezaevinde çürüsün ancak öte dünyada ilahi adaletten kaçması mümkün değildir, sonsuza kadar ateşler içinde yanacaktır" dedi.

Kurtulmuş: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın'da katıldığı programda açıklama yaptı. Kurtulmuş, FETÖ terör örgütünün ölümünün ardından şu ifadeleri kullandı:

"Kirli örgütün kirli lideri öldü. İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün. İnanıyorum ki sonsuza kadar azap içinde olacak. Bizim meselemiz sadece bir terör örgütü, sadece terör örgütünün başındaki kirli şahsiyet değildir. Bizim meselemiz ülkemizin, devletimizin birliğine beraberliğine karşı çok terör örgütleri kullanıldı şimdiye kadar. Bunların hepsine karşı uyanık olmak, bunların hepsine karşı devletimizi, milletimizi, ülkemizi korumak ve bunlara karşı mücadele etmektir".

 

"FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye kararlıyız"

Bunlarla mücadele etmek sadece şahıslarla mücadele değil, bir zihniyetle, ülke düşmanlığıyla mücadeledir. FETÖ ve benzeri bütün örgütlenmelerin hakkından geleceğiz. Hepimizin vatanı birdir, inancı birdir. Bundan sonra FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye kararlı şekilde devam edeceğiz.

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