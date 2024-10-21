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TRT Haber 21.10.2024 13:56

Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam edecek
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik 15 Temmuz 2016'dan bu yana 178 bin 406 operasyon yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz” sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz

Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.  

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Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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