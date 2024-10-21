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TRT Haber 21.10.2024 13:49

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ile AK Parti’nin kongre süreci ele alınacak.

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 1,5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda İsrail’in bölgedeki saldırganlığı değerlendirilecek. Türkiye’nin atabileceği adımlar üzerine istişarelerde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı’nın katılacağı BRICS zirvesi hazırlıkları ele alınacak.

Kongre süreci değerlendirilecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu‘nda iç politikadaki gelişmeler ile siyasetteki yumuşama iklimi de konuşulacak. 12 Ekim’de başlayan ve devam eden ilçe kongreleri ile kongre takvimine ilişkin süreç gözden geçirilecek.

Terörle mücadele operasyonları ve FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütle mücadelede bundan sonra atılacak adımlar da MKYK’da gündemde olacak.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.  

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