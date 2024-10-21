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Gündem
AA 21.10.2024 15:16

"Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Safiye Bayat, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, "Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı" dedi.

"Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili değerlendirmede bulunan gazi Bayat, Gülen'in İslam'la imanla hiçbir alakası olmayan hain terör örgütü elebaşı olduğunu ve ölümle layığını bulduğunu söyledi.

Gülen için hesap zamanı olduğunu belirten Bayat, "Dökülen kanların ve ülkeyi bir kaosa sürüklemenin hesabının zamanı. Geberdiği için mutluyuz. Zaten herkese bir ölüm var, ona da geldi. Ama ne şekilde geldiğini biz kalbimizde hissederek biliyoruz. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. İnsana insansızca müdahale eden muhakkak ki cehennemliktir. Onun yerinin cehennem olduğunu bildiğimiz için kalbimiz de bu konuda müsterih. Onu toprak dahi kabul etmeyecektir" diye konuştu. Bayat, en çok şehit anneleri, eşleri ve yavruları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Onlar bugünü bekliyordu. Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Aklımızdaki o şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı sorusuna bugün cevap bulundu" ifadelerini kullandı.

"Cehennemi bol olsun"

Gülen'in ölümüyle insanların rahatlayacağını kaydeden Bayat, "Toplum artık daha ferah bakacak. Çünkü bir terör elebaşı yok oldu. Bir mürtet olarak öldü. Cehennemi bol olsun. Ateşi bol olsun. Öcalan'a da sıra gelecek. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. İnşallah intikamımızı bizim için Allah alacak.` değerlendirmesinde bulundu. Bayat, bu tür olayların yaşanmaması için insanların inancına güzel tutunması gerektiğini belirterek, insanların imanlarına sarıldıkları, birbirlerine kenetlendikleri, iyiyi, güzel ahlakı öğrettikleri ve sevdirdikleri müddetçe güzel günler göreceklerine inandığını dile getirdi. 15 Temmuz şehitlerini rahmet dileyen Bayat, "Şehit yakınları, anneleri, eşleri ve yavruları, bizim için en önemlisi onlardı. Bizden bir miktar kan gitti ama onlardan bir can gitti. Canın yeri hiçbir zaman doldurulamayacak. Ama kanın hükmü bugün yerine geldi" dedi.

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