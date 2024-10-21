Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Bakan Kacır, akademik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunda en önemli kuvvet çarpanı olacağını söyledi.

Sunum eşliğinde konuşmasını sürdüren Kacır, Türkiye'nin yeni dönemde uyguladığı sanayi politikasını ve bu politikanın ana unsurlarından Milli Teknoloji Hamlesinin detaylarını paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesinin, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek ürün ve sistemlerinin kendi imkanlarıyla geliştirebilmesi, üretebilmesi ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesi yolculuğu. Bir yönüyle Türkiye'nin tam bağımsızlık, bir yönüyle de refah artışı yolculuğu. Tabii bu yolculukta son 22 yılda kurduğumuz altyapı ve ekosistem aslında çok önemli bir rol teşkil ediyor. Türkiye son 22 yılda adeta sıfırdan dev bir araştırma geliştirme ekosistemi inşa etti. Bugün Türkiye'nin AR-GE çalışanlarının sayısı 300 bine yaklaştı. 1600'den fazla firmamızın bünyesinde AR-GE ve tasarım merkezlerimiz var. Bugün Teknoparklarımızın sayısı 104. 11 bine yakın firma, Türkiye'nin teknoparklarında inovasyon odaklı çalışmalar sürdürüyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 9 milyar doları aştı. 22 yılda 9 mislisine yaklaşan bir yüksek teknoloji ihracatından söz ediyoruz. 200'den fazla üniversitemizde Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak teknoloji girişimlerine hizmet sunan kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla bugün büyük bir teknoloji ve AR-GE ve inovasyon altyapısına ve ekosistemine sahibiz."

Bakanlığın yatırımlarına, projelerine ve desteklediği alanlara değinen Kacır, Türkiye'nin 22 yılda sanayi ve teknoloji alanında katettiği mesafeyi rakamlarla anlattı.

"Türkiye bugün askeri insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır"

Kacır, Türk sanayisinin dünyanın dört bir yanına ürün ve hizmet ihraç ettiğini belirterek, Türkiye'nin imalat sanayisinin, milli gelirindeki payının yükselmeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin bu başarı hikayesinin arkasında Türkiye'nin üretim gücü ve Türk sanayisinin yer aldığını vurgulayan Kacır, tablolarla Türkiye'nin ihracatta yakaladığı başarısından bahsetti.

Kacır, Türkiye'nin rekabetçi olarak ihraç edilen ürün sayısında çok daha iyi bir noktada olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem yoğun ihracat yapılan ülke sayısında Türkiye olarak zirvedeyiz. Aynı zamanda toplam ihracatımızın büyüklüğü de elbette muazzam bir hızla arttı. Bu şunu gösteriyor, bu ülkenin en büyük gücünü gösteren parametrelerden biridir. Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar en fazla sayıda, en fazla çeşitte ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke biziz, Türkiye'dir. Türkiye, bugün askeri insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir, dünyada iki numaradır. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir, dünyada dört numaradır, demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. 35 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatımız var, 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatımız var, 25 milyar doların üzerinde makine ihracatımız var. Bu yönüyle katma değerli ürün üreten, teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde iddia sahibi bir ülke, bugün Türkiye."

"Türkiye'nin milyar dolarlık teknoloji girişimleri var artık"

Kacır, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg üretim süreci ve Milli Uzay Programı hedeflerini paylaştı.

Türkiye'nin organize sanayi bölgelerindeki üretimine ve istihdam sayısına değinen Kacır, "Türkiye muazzam bir sanayi hamlesi gerçekleştirdi, geçtiğimiz 20 yıl boyunca." dedi.

Kacır, teknogirişimlerin kıymetli, ekonominin dönüştürücü ve öncü gücü olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin milyar dolarlık teknoloji girişimleri var artık. Biz 2019 yılında sanayi ve teknoloji stratejisini ilan ettik ve 10 unicorn bizim tarifimizle 10 Turcon hedefi koyduk. Yani milyar dolar değeri aşan 10 Türk teknoloji girişimi olacak dedik. O gün hiç yoktu, olacağına inanmayanlar da vardı. Bugün 7 Türk teknoloji girişimimiz var, milyar dolar değeri aşan ve Turcon olan. Hedefimiz 2030 yılında 100 bin tekno girişiminin Türkiye'de doğması ve aralarından en az 100'ünün milyar dolar değeri aşması ve Turcon olması. Türkiye bunu başarabilecek bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde sanayicilerle daha AR-GE yoğun işler yapacaklarını vurgulayan Kacır, teşvik ettikleri ve destekledikleri sanayicilere AR-GE ödevleri vereceklerini bildirdi.

Kacır, sanayicilere, üniversite işbirliği ödevlerini daha güçlü şekilde vereceklerini aktararak, "İstiyoruz, arzu ediyoruz ki Türk sanayisinin dönüşümü bilgi temelli ekonomiyle devam etsin. Bunun için de yatırım teşvikleri sunan bir bakanlık olarak, tıpkı savunma sanayisindeki gibi bu firmaların araştırma, geliştirme işbirliklerini daha güçlü şekilde sürdürmelerini zorunlu kılacağız." diye konuştu.

"Yörünge operasyonları konusunda da ilk kez deneyim kazandık"

TÜBİTAK'ın çalışmalarından bahseden Kacır, "TÜBİTAK enstitüleri, emin olun hayallerinizin sınırlarını çok daha öteye taşıyacağınız merkezler." dedi.

Kacır, dijital ve yeşil dönüşümün öncelikli alanlardan biri olduğunu, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine değinerek, bu mücadelede pek çok alanda emisyonları düşürmeyi amaçladıklarını, bunun için yeşil dönüşümü gerçekleştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduğunu hatırlatan Kacır, Türksat 6A'nın özelliklerini anlattı.

Türkiye'nin önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Kacır, "Türksat 6A ile birlikte yörünge operasyonları konusunda da ilk kez deneyim kazandık. Bu deneyim bize ay projesinde katkı sunacak. 380 bin kilometre öteye, aya kendi geliştirdiğimiz uzay aracıyla kendi ürettiğimiz hibrit roket motorunu ateşleyerek erişmeyi amaçlıyoruz. Bu da Milli Uzay Programımız önemli hedeflerinden biri." dedi.

Konuşmaların ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Bakan Kacır'a üniversite-sanayi işbirliğiyle geliştirilen ev tipi topraksız akıllı bahçe ürünü hediye etti.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.