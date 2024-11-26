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TRT Haber 26.11.2024 08:52

Okullarda kar tatili

Yurdun büyük bir bölümünde kar ve fırtına etkili oldu. Birçok il ve ilçede bugün eğitim öğretime ara verildi.

Okullarda kar tatili

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aksaray, Bolu, Kayseri, Yozgat, Sivas, Niğde, Bayburt, Erzincan, Karaman, Tokat, Çankırı, Kırşehir ve Nevşehir'de tüm okullar bugün tatil edildi. 

Ayrıca, Ordu'nun 14 ilçesinin tamamında, 2 ilçesinde kısmen, Malatya'nın 10, Kahramanmaraş'ın 4, Trabzon, Erzurum ve Artvin'in 3 ilçesinde, Düzce'nin Kaynaşlı, Adana'nın da Tufanbeyli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.

Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumları 1 gün tatil edildi. Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılmayacak.

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm okullar, Karabük merkez ile diğer ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde tüm okullar, kent merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında eğitim öğretim kar engeline takıldı.

Kastamonu'da 7 ilçede taşımalı eğitim okulları, 7 ilçede ise tüm okullar, Samsun'un 5 ilçesinde tüm okullar, 10 ilçesinde de bazı okullar bugün tatil olacak. Trabzon'un Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop ve Çorum il genelinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacak.

Erzurum'da da Şenkaya ilçesi hariç il genelindeki bütün okullar tatil edildi.  

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