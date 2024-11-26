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Gündem
TRT Haber 26.11.2024 08:10

Terör örgütü DEAŞ'a 18 ilde operasyon: 54 gözaltı

Jandarma, DEAŞ terör örgütüne 18 ilde “GÜRZ-26” operasyonu düzenledi, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a 18 ilde operasyon: 54 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne 18 ilde “GÜRZ-26” operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.


 

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-26" operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Ali Yerlikaya DEAŞ Terörle Mücadele
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