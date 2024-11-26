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TRT Haber 26.11.2024 06:26

Meteoroloji uyardı, kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji uyardı, kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 12 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

 

Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Buzlanma Kar Yağışı Meteoroloji Tokat
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