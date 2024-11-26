Hafif Kar Yağışlı -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.11.2024 04:08

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda cuma günü tamamlanacak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda 9-20 Aralık'ta kesintisiz 12 gün devam edecek.

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi belli oldu.

Çalışma takvimine göre, kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 29 Kasım Cuma tamamlanacak. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasından 9 gün sonra TBMM Genel Kurulunun bütçe maratonu başlayacak.

TBMM'de 9-20 Aralık tarihleri arasında kesintisiz 12 gün devam edecek görüşmeler için Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi yapılacak. Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşlar ve diğer kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

Görüşme takvimi

2025 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi şöyle:

10 Aralık Salı: TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Meclis'in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

ETİKETLER
TBMM Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu'ndan 'siber güvenlik' vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:18
Apple CEO'su: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
04:06
Yeni Delhi'de eğitimde hava kirliliği önlemi
03:52
G7 katil Netanyahu için ortak bir tutum benimsemek için çalışıyor
03:49
Kahramanmaraş'ta kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı
03:00
Azerbaycan'da öncelik savunma ve Karabağ'ın imarı
02:28
İşgalci İsrail'in saldırıları kültürel varlıkları da tehdit ediyor
Erzurum'un tarihi mekanları beyaza büründü
Erzurum'un tarihi mekanları beyaza büründü
FOTO FOKUS
Gazzeliler kış şartlarıyla mücadele ediyor
Gazzeliler kış şartlarıyla mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ