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TRT Haber 25.11.2024 21:58

A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

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