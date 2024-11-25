Çok Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.11.2024 18:14

10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

 

ETİKETLER
Terörle Mücadele PKK/YPG Irakın Kuzeyi
Sıradaki Haber
RTÜK Başkanı Şahin: Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:49
İstanbul'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
18:51
Bazı illerde eğitime ara verildi
18:42
İşgalci İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
18:01
Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı
18:28
Gazzeliler çetin kış şartları yüzünden endişeli
Elmalı'da kadın çiftçiler safran üretiminden verim elde etti
Elmalı'da kadın çiftçiler safran üretiminden verim elde etti
FOTO FOKUS
Görme ve işitme engelli çocuklar tiyatroyla buluştu
Görme ve işitme engelli çocuklar tiyatroyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ