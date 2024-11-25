Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle, GSS borçlarının silineceğini bildirdi.
2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılın öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı etki analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak.
Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini açıkladı. Detaylar TRT Haber'de. pic.twitter.com/9KkO0u2uhk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2024