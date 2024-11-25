Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.11.2024 15:46

Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirdi.

Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle, GSS borçlarının silineceğini bildirdi.

2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılın öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı etki analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak.

Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak. 

 

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: ŞÖNİM'lerle yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet verdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
16:10
Yenilenebilir enerji planları Londra'da yatırımcılarla paylaşıldı
15:48
ALTAY tankının Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı gerçekleştirildi
15:41
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 15 günde 523 Filistinli öldü
15:48
Bakan Göktaş: ŞÖNİM'lerle yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet verdik
15:39
DSÖ: İsrail'in saldırdığı Kemal Advan Hastanesi'nde son 48 saatte 14 kişi yaralandı
Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülendi
Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülendi
FOTO FOKUS
Görme ve işitme engelli çocuklar tiyatroyla buluştu
Görme ve işitme engelli çocuklar tiyatroyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ