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TRT Haber 25.11.2024 14:51

Emine Erdoğan: Şiddetin kökünün kurutulması el birliğiyle yürütülecek çalışmalara bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şiddetin karanlığı, yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralar. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır" dedi.

Emine Erdoğan: Şiddetin kökünün kurutulması el birliğiyle yürütülecek çalışmalara bağlı

Emine Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şiddetin karanlığının yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralayacağını belirten Erdoğan, "Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır. İnanıyorum ki, devletimizin şiddetin her türlüsüne karşı attığı güçlü adımlar, medya, sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi her bir bireyin desteğiyle daha da güçlenecektir. Zira ‘Bu son olsun’ dediğimiz şiddet vakalarının sonunu ancak birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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