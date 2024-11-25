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Gündem
AA 25.11.2024 17:45

RTÜK Başkanı Şahin: Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin: Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur
[Fotograf: AA]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ndeki konuşmasını hatırlattı.

Türkiye'deki dizi film sektörünün, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında biz varız."

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