Parçalı Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.07.2023 09:26

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi için AYM'de sözlü açıklama yarın

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemine ilişkin açılan iptal davasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikalar, yarın Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklama yapacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi için AYM'de sözlü açıklama yarın

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve sendikaların sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

Buna göre, yarın Milli Eğitim Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın temsilcileri, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bakanlık ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

ETİKETLER
AYM Öğretmen
Sıradaki Haber
Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti
10:21
ALES başvuruları başladı
10:10
ÇAYKUR ikinci sürgün çay alımlarına başladı
10:30
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
10:03
Borsa güne rekorla başladı
09:54
FETÖ firarisi ABD pasaportuyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
FOTO FOKUS
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ