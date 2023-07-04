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Gündem
TRT Haber 04.07.2023 09:17

Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadeleye yönelik açıklama yaptı.

Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bu operasyonlarda 418 kişi gözaltına alındı, 112 kişi tutuklandı.

16 terör eylemi engellendi

Bakanlık, haziranda gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

Buna göre, haziran ayında terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde,16 terör eylemi engellendi.

Operasyonlarda, 38 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda, 39’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmat ele geçirilmiştir.

"Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"

Yerlikaya paylaşımında, "Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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