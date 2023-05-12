Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'yla ilgili süreç 18 Mayıs'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son 20 yılın tek seferdeki en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini belirten Özer, öğretmen ihtiyacının her zaman olduğunu ifade etti.

"Mutlaka öğretmen ataması olacak"

Her yıl atama yapıldığını ve ikinci atamaların da mutlaka gerçekleşeceğini vurgulayan Özer, "45 bin öğretmen bir başlasın, illerdeki dağılımları, genel durum tekrar güncellendikten sonra mutlaka öğretmen ataması olacak." dedi.

Muhalefetin "100 bin öğretmen atama" vaadine ilişkin soruya Özer, "Neye göre 100 bin öğretmen, veriye dayalı hangi ihtiyaç belirlendi de böyle bir öğretmen sayısı belirlendi? Öğretmenlerin duygularını istismar ederek, '100 bin, artırıyorum 200 bin öğretmen ataması...' Önceleri 250 binle başladı, sonra cumhuriyetin ikinci yüz yılı için sembolik bir şeyle 100 bin... Bunun veri karşılığı yok." yanıtını verdi.

"Tek kriter KPSS olacak"

"Kamuda mülakatların kaldırılacağı açıklandı, bundan sonra öğretmenler neye göre alınacak?" sorusu üzerine Özer, şunları anlattı:

"Mülakat olmayacak artık KPSS puanına göre çok hızlı şekilde atamasını gerçekleştireceğiz. Nasıl engelli öğretmenleri 1 hafta içerisinde atadıysak, dolayısıyla 1 hafta 10 gün içerisinde öğretmen ataması gerçekleşecek. Yani tek kriter KPSS olacak."

"19 Kasım'da sınavı yapacağız"

Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin takvimin belli olduğunu belirterek, "18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz-8 Eylül arasında eğitimler olacak. 19 Kasım'da sınavı yapacağız ve sonuçları geçen sene olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız." bilgisini verdi.

Özer, şu anda 91 bin 601 öğretmenin uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli bulunduğunu, bu öğretmenlerin 10 bin 60'ının yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf tutulacağını söyledi. Başöğretmenliğe başvurma potansiyeli olan öğretmen sayısının ise 6 bin 986 olduğunu belirten Özer, bu öğretmenlerden 11'inin doktorasını yaptığı için sınavdan muaf tutulacağını bildirdi.

Uzman öğretmenlikte kıdem şartı 5 yıla iniyor

Mevcut kanuni düzenlemeye göre uzman öğretmen olabilmek için 10 yıllık kıdem şartı bulunduğunu hatırlatan Özer, "Bunun biraz daha düşürülmesi, 5 yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Uzman öğretmenler de artık 10 yıl değil, 5 yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar." dedi.

Özer, kıdem yılı 20 yıl ve üzerine ulaşmış uzman öğretmenlerin, başöğretmen olabilmek için gerekli olan 10 yıllık bekleme süresinden muaf tutulacaklarını belirterek, "Bununla ilgili kanuni değişiklik hazırlıklarımız zaten tamamlandı. Yaşadığımız acı deprem sürecinden dolayı kesintiye uğramıştı. İnşallah yeni Meclis oluştuktan sonra Meclise gönderilecek." açıklamasında bulundu.