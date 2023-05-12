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Gündem
İHA 12.05.2023 11:42

Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını cumartesi günü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacağı akşam namazı ile bitirecek.

Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitirecek

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programını İstanbul'da sürdürecek.

Erdoağan, ilk olarak satt 15.00'te Sultançiftliği Merkez Camii önünde yapılacak Sultangazi mitinginde, ardından da 17.00'de Şirinevler Ulu Camii önündeki Bahçelievler mitinginde vatandaşlarla buluşacak.

Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu'nda ilçe ziyaretlerine devam edecek Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, seçim programını cumartesi günü İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandıracak.

Danıştay kararıyla Ayasofya ibadete açılmıştı

Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı `hayırlı olsun` mesajıyla paylaşmıştı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020’de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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