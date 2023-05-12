Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Bu kapsamda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, stepne ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Aracın sürücüsü H.C. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.C'nin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu" dediği, M.G.’nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.