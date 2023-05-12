Hafif Sağanak Yağışlı 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.05.2023 10:01

Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi

Adana'da, bir otomobilin stepne ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Bu kapsamda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, stepne ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Aracın sürücüsü H.C. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.C'nin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu" dediği, M.G.’nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
Uyuşturucu Adana Narkotik
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi
10:26
TUS sonuçları açıklandı
10:24
Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak
10:11
Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor
10:10
TİGEM, 68 baş safkan Arap koşu tayı satacak
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
Arjantin’de dang humması ile mücadelede nükleer teknoloji kullanılmaya başlandı
Arjantin’de dang humması ile mücadelede nükleer teknoloji kullanılmaya başlandı
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ